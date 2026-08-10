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Hotele na sprzedaż w Landkreis Offenbach, Niemcy

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4 obiekty total found
Hotel 700 m² w Dietzenbach, Niemcy
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Niemcy
Pokoje 36
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 4
Centralny hotel we Frankfurcie nad Menem Powierzchnia całkowita: około 700 m2 Ilość …
$3,92M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Hotel 1 050 m² w Zeppelinheim, Niemcy
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Niemcy
Pokoje 45
Powierzchnia 1 050 m²
Liczba kondygnacji 3
3 * hotel o wysokim dochodzie w okolicy lotniska we Frankfurcie. Ilość pokoi: 45 Rentow…
$4,78M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Hotel 700 m² w Dietzenbach, Niemcy
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Niemcy
Sypialnie 36
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel w centrum Frankfurtu nad MenemPowierzchnia całkowita: około 700 metrów kwadratowych.Li…
$3,95M
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TekceTekce
Hotel 1 050 m² w Zeppelinheim, Niemcy
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Niemcy
Sypialnie 45
Powierzchnia 1 050 m²
Liczba kondygnacji 3
3 * hotel o wysokiej rentowności w pobliżu Frankfurtu nad Menem Airport.Liczba pokoi: 45Wyda…
$4,82M
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