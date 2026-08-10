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Kawalerki na sprzedaż w Landkreis Munchen, Niemcy

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2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Eglfing, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Eglfing, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 3
1-pokojowy apartament na poddaszu z tarasem na dachu znajduje się na trzecim piętrze w domu …
$662,289
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Kawalerka 1 pokój w Grunwalder Forst, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Grunwalder Forst, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 4
1 pokojowe mieszkanie w dobrym stanie w centralnej dzielnicy Monachium. Indywidualne kanaliz…
$499,622
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Parametry nieruchomości w Landkreis Munchen, Niemcy

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