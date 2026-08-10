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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Landkreis Munchen, Niemcy

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mieszkania
3
5 obiektów total found
Willa 10 pokojów w Grunwald, Niemcy
Willa 10 pokojów
Grunwald, Niemcy
Pokoje 10
Powierzchnia 490 m²
Liczba kondygnacji 2
10-pokojowa willa z windą z dużą działką w prestiżowej dzielnicy Monachium - Grunwald. Salon…
$13,25M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 3 pokoi w Ottobrunn, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Ottobrunn, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 5
3-pokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego w centralnej dzielnicy Monac…
$1,01M
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Willa w Grunwald, Niemcy
Willa
Grunwald, Niemcy
Sypialnie 10
Powierzchnia 490 m²
Liczba kondygnacji 2
10-pokojowa willa z windą z dużą działką w prestiżowej dzielnicy Monachium - Grunwald.Salon …
$13,36M
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Eglfing, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Eglfing, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 3
1-pokojowy apartament na poddaszu z tarasem na dachu znajduje się na trzecim piętrze w domu …
$662,289
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Kawalerka 1 pokój w Grunwalder Forst, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Grunwalder Forst, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 4
1 pokojowe mieszkanie w dobrym stanie w centralnej dzielnicy Monachium. Indywidualne kanaliz…
$499,622
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Parametry nieruchomości w Landkreis Munchen, Niemcy

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