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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Landkreis Mainz Bingen, Niemcy

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Gau Bischofsheim, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Gau Bischofsheim, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w nowym budynku z doskonałą lokalizacją w pobliżu portu na Renie, piękny widok z…
$691,337
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Mieszkanie 2 pokoi w Gau Bischofsheim, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Gau Bischofsheim, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 4
Projekt oferuje wyśmienite, indywidualne, apartamenty z balkonem lub loggia z wysokiej jakoś…
$551,908
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Parametry nieruchomości w Landkreis Mainz Bingen, Niemcy

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