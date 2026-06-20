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Penthouse na Sprzedaż w Krefeld, Niemcy

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1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Krefeld, Niemcy
Penthouse 4 pokoi
Krefeld, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Obiecujący projekt budowy 1-2 mieszkań na poddaszu budynku jest na sprzedaż. Do października…
$69,772
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Parametry nieruchomości w Krefeld, Niemcy

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