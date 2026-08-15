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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Krefeld, Niemcy

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mieszkania
3
3 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Krefeld, Niemcy
Penthouse 4 pokoi
Krefeld, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Obiecujący projekt budowy 1-2 mieszkań na poddaszu budynku jest na sprzedaż. Do października…
$69,772
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Mieszkanie 3 pokoi w Krefeld, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Krefeld, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2
Apartament na sprzedaż w 47798 KrefeldDuże dobrze utrzymane mieszkanie o powierzchni 72 m2 n…
$141,255
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Mieszkanie 4 pokoi w Krefeld, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Krefeld, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 73 m²
Dom zbudowany w 1958 roku w Cracau, 47799 KrefeldPodłoga 3 OG4 pokojeogrzewanie gazowePrzedm…
$173,683
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Parametry nieruchomości w Krefeld, Niemcy

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