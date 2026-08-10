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Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Hamburg, Niemcy

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2 obiekty total found
Dochodowa nieruchomość 980 m² w Hamburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 980 m²
Hamburg, Niemcy
Powierzchnia 980 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartament z centralną lokalizacją w Hamburgu. Dom posiada 20 jednostek mieszkalnych, od 30 …
$5,42M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Dochodowa nieruchomość 980 m² w Hamburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 980 m²
Hamburg, Niemcy
Powierzchnia 980 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartament apartament budynek z działki z centralnej lokalizacji w Hamburgu. Dom posiada 20 …
$5,46M
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