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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Haar, Niemcy

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Eglfing, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Eglfing, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 3
1-pokojowy apartament na poddaszu z tarasem na dachu znajduje się na trzecim piętrze w domu …
$662,289
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