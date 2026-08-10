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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Haan, Niemcy

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Haan, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Haan, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 4/8
Mieszkanie na sprzedaż w Haan.Rok budowy 1970 / 2023 remont.Powierzchnia apartamentu 53 m2je…
$184,846
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Mieszkanie 1 pokój w Haan, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Haan, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 4
rok budowy 1970 / 2023 remont powierzchnia mieszkania 53 m2 jest balkon piętro 3 OG jest …
$187,883
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