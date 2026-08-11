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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grunwald, Niemcy

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2 obiekty total found
Willa 10 pokojów w Grunwald, Niemcy
Willa 10 pokojów
Grunwald, Niemcy
Pokoje 10
Powierzchnia 490 m²
Liczba kondygnacji 2
10-pokojowa willa z windą z dużą działką w prestiżowej dzielnicy Monachium - Grunwald. Salon…
$13,25M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Willa w Grunwald, Niemcy
Willa
Grunwald, Niemcy
Sypialnie 10
Powierzchnia 490 m²
Liczba kondygnacji 2
10-pokojowa willa z windą z dużą działką w prestiżowej dzielnicy Monachium - Grunwald.Salon …
$13,36M
Zostaw prośbę
Realting.com
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