Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Gelsenkirchen
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Gelsenkirchen, Niemcy

1 obiekt total found
Dom w Gelsenkirchen, Niemcy
Dom
Gelsenkirchen, Niemcy
Powierzchnia 1 485 m²
Liczba kondygnacji 5
Projekt INWESTYCYJNY!Dwa domy w Gelsenkirchen są na sprzedaż, które są obecnie całkowicie pu…
$654,601
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ELEMENTA
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Gelsenkirchen, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się