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Domy z ogrodem na sprzedaż w Essen, Niemcy

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1 obiekt total found
Dom w Essen, Niemcy
Dom
Essen, Niemcy
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament budynek na sprzeda ¿w Essen Dobrze utrzymany, generuj ± cy przychód budynek miesz…
$765,531
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Parametry nieruchomości w Essen, Niemcy

z garażem
Tanie
Luksusowe
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