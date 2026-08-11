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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Erkrath, Niemcy

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mieszkania
3
3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Erkrath, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Erkrath, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3/6
Apartment for sale in 40699 Erkrath. Apartment area 64 m2. Year of construction: 1975.…
$236,431
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Mieszkanie 1 pokój w Erkrath, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Erkrath, Niemcy
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1
Pełny opis:płaski oczyszczony w 2023 r.kwartałWysokie piętro 1 piętro (EG)pokoje - 1Hausgeld…
$87,388
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Mieszkanie 2 pokoi w Erkrath, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Erkrath, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
w pobliżu znajdują się 2 duże i piękne jeziora! powierzchnia mieszkania 64 m2 zbudowany 19…
$240,316
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Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
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