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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Elze, Niemcy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mehle, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Mehle, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 108 m²
dom wybudowany w 1976 roku nieruchomość jest dobrze utrzymana! powierzchnia mieszkania 108…
$245,778
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