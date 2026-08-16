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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Darmstadt, Niemcy

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2 obiekty total found
Condo 3 pokoi w Darmstadt, Niemcy
Condo 3 pokoi
Darmstadt, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Koncepcja projektu charakteryzuje się przemyślanym zielonym obszarem z parkiem. Tarasy na pa…
$680,079
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 3 pokoi w Darmstadt, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Darmstadt, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Koncepcja projektu charakteryzuje się przemyślanym zielonym obszarem z parkiem. Tarasy na pa…
$732,004
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Parametry nieruchomości w Darmstadt, Niemcy

Tanie
Luksusowe
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