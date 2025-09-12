Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Kolonia
  4. Komercyjne
  5. Dochodowa nieruchomość

Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Kolonia, Niemcy

Dochodowa nieruchomość Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dochodowa nieruchomość 2 250 m² w Kolonia, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 2 250 m²
Kolonia, Niemcy
Powierzchnia 2 250 m²
Pakiet nieruchomości na przedmieściach Kolonii obejmuje 50 mieszkań wynajętych i 30 miejsc p…
$6,91M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się