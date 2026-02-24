Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Hotele na sprzedaż w Kolonia, Niemcy

1 obiekt total found
Hotel 11 000 m² w Kolonia, Niemcy
Hotel 11 000 m²
Kolonia, Niemcy
Powierzchnia 11 000 m²
Riverfront 4-gwiazdkowy hotel w North Rhine- Westphalia (NRW), Niemcy.170 pokoi (ok. 350 łóż…
$9,82M
Zostaw prośbę
