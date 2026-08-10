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Mieszkania na sprzedaż w Kolonia, Niemcy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kolonia, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Kolonia, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 4
Full description:new building year of completion 2024 2 rooms (1 bedroom) apartment area 7…
$554,273
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Agencja
Аталанта
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Parametry nieruchomości w Kolonia, Niemcy

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