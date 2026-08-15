Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Bonn
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bonn, Niemcy

;
mieszkania
5
5 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bonn, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Bonn, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 4
Proponowany apartament z 3 sypialniami z dobrym układem posiada piękny i bardzo jasny salon,…
$478,198
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 2 pokoi w Bonn, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Bonn, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 5
Atrakcyjne i dobrze utrzymane 2-pokojowe mieszkanie z loggii, w nowoczesnym kompleksie miesz…
$306,575
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 2 pokoi w Bonn, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Bonn, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 5
Atrakcyjne i dobrze utrzymane 2-pokojowe mieszkanie z loggii, w nowoczesnym kompleksie miesz…
$329,983
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Bonn, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Bonn, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomość znajduje się na cichej ulicy w pobliżu miasta Bonn, co czyni ją atrakcyjną inwe…
$377,822
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 3 pokoi w Bonn, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Bonn, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomość znajduje się na cichej ulicy w pobliżu miasta Bonn, co czyni ją atrakcyjną inwe…
$406,669
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bonn, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się