Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Bochum
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Bochum, Niemcy

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bochum, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Bochum, Niemcy
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Piętro 2
year of construction of the house 1964 / 2022 heating system (replacement in 2022), meters…
$412,904
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bochum, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się