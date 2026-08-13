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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bochum, Niemcy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bochum, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Bochum, Niemcy
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Piętro 2
year of construction of the house 1964 / 2022 heating system (replacement in 2022), meters…
$412,904
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Agencja
Аталанта
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Parametry nieruchomości w Bochum, Niemcy

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