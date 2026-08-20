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Hotele na sprzedaż w Badenia-Wirtembergia, Niemcy

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1 obiekt total found
Hotel 3 573 m² w Stuttgart, Niemcy
Hotel 3 573 m²
Stuttgart, Niemcy
Powierzchnia 3 573 m²
Liczba kondygnacji 6
Doskonała lokalizacja - hotel biznesowy bez operatora z restauracją i wyjątkowy potencjał ro…
$6,41M
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