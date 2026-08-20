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Lokale Biurowe w Badenia-Wirtembergia, Niemcy

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nieruchomości komercyjne
17
sklepy
7
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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4 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 360 m² w Stuttgart, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 360 m²
Stuttgart, Niemcy
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Do zakupu oferowana jest przestrzeń biurowa na 1 piętrze w nowym budynku - oddział słynnego …
$1,73M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Pomieszczenie biurowe 2 400 m² w Hohenweg, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 2 400 m²
Hohenweg, Niemcy
Powierzchnia 2 400 m²
Liczba kondygnacji 5
Budownictwo komercyjne () przestrzeń handlowa i biurowa z długoterminowych umów najmu na jed…
$16,37M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Pomieszczenie biurowe 360 m² w Stuttgart, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 360 m²
Stuttgart, Niemcy
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia biurowa na 1 piętrze w nowym budynku - oddział słynnego banku jest oferowany do…
$1,74M
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Pomieszczenie biurowe 2 400 m² w Hohenweg, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 2 400 m²
Hohenweg, Niemcy
Powierzchnia 2 400 m²
Liczba kondygnacji 5
Budynek komercyjny (sprzedaż i przestrzeń biurowa) z długimi umowami najmu na jednej z centr…
$16,50M
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