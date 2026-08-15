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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Baden Baden, Niemcy

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mieszkania
7
7 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Baden Baden, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Baden Baden, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 4
Proponowany odnowiony i dobrze utrzymany 4-pokojowy apartament znajduje się na 1 piętrze bud…
$1,14M
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Mieszkanie 4 pokoi w Mauergasschen, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Mauergasschen, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
Wybitny apartament po renowacjiPłatność możliwy w rubel.Ten przytulny apartament znajduje si…
$850,981
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Mieszkanie 2 pokoi w Baden Baden, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Baden Baden, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 4
Oferowane na zakup jasne i przytulne 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni około 70 m2 i znajd…
$464,764
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Mieszkanie 3 pokoi w Baden Baden, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Baden Baden, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 4
Proponowany odnowiony i dobrze utrzymany 4-pokojowy apartament znajduje się na 1 piętrze bud…
$1,06M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 5 pokojów w Baden Baden, Niemcy
Mieszkanie 5 pokojów
Baden Baden, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament z wysokiej jakości sprzętem (luksusowa kategoria) znajduje się w dobrze zadbanym …
$1,30M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 5 pokojów w Baden Baden, Niemcy
Mieszkanie 5 pokojów
Baden Baden, Niemcy
Sypialnie 5
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament z wysokiej jakości sprzętem (luksusowa kategoria) znajduje się w dobrze zadbanym …
$1,39M
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Baden Baden, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Baden Baden, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 4
Oferowane na zakup jasne i przytulne 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni około 70 m2 i znajd…
$431,796
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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