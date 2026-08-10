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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bad Vilbel, Niemcy

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2 obiekty total found
Willa 9 pokojów w Bad Vilbel, Niemcy
Willa 9 pokojów
Bad Vilbel, Niemcy
Pokoje 9
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom wiejski z kominkiem w stylu francuskim w cichej i cichej dzielnicy Frankfurtu nad…
$2,64M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Willa w Bad Vilbel, Niemcy
Willa
Bad Vilbel, Niemcy
Sypialnie 9
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom wiejski z kominkiem w stylu francuskim w cichej i cichej dzielnicy Frankfurtu nad…
$2,90M
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Parametry nieruchomości w Bad Vilbel, Niemcy

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