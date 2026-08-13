Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Akwizgran
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Akwizgran, Niemcy

;
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Akwizgran, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Akwizgran, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
Mieszkanie w Niemczech przy 52080 Aachen, 74 m2
$170,406
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Akwizgran, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się