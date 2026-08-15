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Wille na sprzedaż w Batumi, Gruzja

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74 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 7/2
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$156,000
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Projekt Batumi Belvedere Villas jest uważany za coś zupełnie nowego.Miejski komfort i natura…
$180,000
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Agencja
RECOM
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English, Русский
Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Przytulny domek wieś Sunney Domek.Wspaniałe miejsce dla tych, którzy cenią komfort i spokój,…
$219,784
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Agencja
RECOM
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Projekt Batumi Belvedere Villas jest uważany za coś zupełnie nowego.Miejski komfort i natura…
$180,000
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Agencja
RECOM
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
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Agencja
RECOM
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Inwestuj z zyskiem: Twoja wolność jest naszą rzeczywistością: 0% podatku i visa-free komfort…
$267,490
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Atlas property
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Willa w Batumi, Gruzja
Willa
Batumi, Gruzja
Comfort Houses by Batumi Villas to nowoczesny kompleks kamienic 2 i 3 poziomu w budowie, ofe…
$201,600
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy Państwu kompleks dwupiętrowych willi, które są doskonałą wersją apartamentu pr…
$119,000
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Willa 5 pokojów w Batumi, Gruzja
Willa 5 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 259 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa w Batumi, Okręg LotniczyNa sprzedaż trzypiętrowa willa w budowie w cichej, zielonej ok…
$259,000
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Willa 5 pokojów w Batumi, Gruzja
Willa 5 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi o powierzchni 189…
Cena na zgłoszenie
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Willa 8 pokojów w Batumi, Gruzja
Willa 8 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 681 m²
Liczba kondygnacji 2
Gorąca oferta w Kvariati!Przestronny willa z basenem, panoramiczny widok na morze i góry jes…
$1,10M
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Agencja
FA real estate
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Willa w Batumi, Gruzja
Willa
Batumi, Gruzja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Rezydencja obejmuje 16 ekskluzywnych willi, które łączą przytulność, elegancję i zapierające…
$731,567
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy Państwu kompleks dwupiętrowych willi, które są doskonałą wersją apartamentu pr…
$737,700
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Willa w Batumi, Gruzja
Willa
Batumi, Gruzja
Sypialnie 3
Wyndham Grand willeWyndham Grand 5 * Resortgonio400m do morzaTylko 16 willi.Kompleks Villas …
$1,04M
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Willa w Batumi, Gruzja
Willa
Batumi, Gruzja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille - Elegancja w każdym szczególeKompleks dwupiętrowych willi. Blisko wybrzeża. Maksymaln…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Аталанта
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Polo Villa Premium-class 4 room villas by trusted developer in the airport area of Batumi. …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Аталанта
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Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy dom mieszczański zaledwie 300 metrów od Batumi Boulevard i plaży w atrakcyjnej cen…
$175,730
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Agencja
Atlas property
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Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy dom-kamienica w Batumi z naprawą pod klucz zaledwie 300 metrów od Batumi Boulevard…
$155,730
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Agencja
Atlas property
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Willa 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 1
A cozy villa with a designer renovation with an area of ​​169 sq.m. is for sale. The villa i…
$608,400
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Willa w Batumi, Gruzja
Willa
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
$300,000
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Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks mieszkalny oferuje komfortowe zakwaterowanie kilka minut od morza.Zalety nowyc…
$155,700
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Agencja
Atlas property
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Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale luxury villa with designer renovation with an area of ​​163.8 sq.m. The villa is lo…
$191,498
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Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 3
A suburban village of townhouses, combining comfort, coziness and safety. Our complex  locat…
$170,000
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Agencja
Atlas property
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Willa w Batumi, Gruzja
Willa
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 2
$280,000
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Willa 5 pokojów w Batumi, Gruzja
Willa 5 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
$201,250
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Agencja
RECOM
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Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale is a cozy villa with designer renovation with an area of ​​163.8 sq.m. The villa is…
$191,498
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Hill Village is a modern complex of view villas in a cozy suburb of Batumi.   The complex of…
$181,450
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Agencja
RECOM
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English, Русский
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
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Parametry nieruchomości w Batumi, Gruzja

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