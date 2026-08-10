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Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Ozurgeti Municipality, Gruzja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Ozurgeti Municipality, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Ozurgeti Municipality, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3/12
VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej l…
$175,000
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Ozurgeti Municipality, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Ozurgeti Municipality, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 5/12
VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej l…
$98,300
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Ozurgeti Municipality, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Ozurgeti Municipality, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2/12
VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej l…
$141,192
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Typy nieruchomości w Ozurgeti Municipality.

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Ozurgeti Municipality, Gruzja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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