Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Ozurgeti Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Ozurgeti Municipality, Gruzja

;
Ureki
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
13 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Ozurgeti Municipality, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Ozurgeti Municipality, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3/12
VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej l…
$175,000
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ozurgeti Municipality, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Ozurgeti Municipality, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 137 m²
Piętro 2/12
VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej l…
$332,000
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Ozurgeti Municipality, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Ozurgeti Municipality, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 5/12
VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej l…
$98,300
VAT
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Ozurgeti Municipality, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Ozurgeti Municipality, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2/12
VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej l…
$141,192
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Shekvetili, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Shekvetili, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/7
Magnetyczna plaża z piaskiem. Obiekt inwestycyjny premii klasowych do wynajęciaMiejsce pobyt…
$109,505
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ureki, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Ureki, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/5
3-pokojowe 70 m2 mieszkanie na sprzedaż w Ureki, na Takaishvili str, wysokie I piętro, stary…
$38,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Shekvetili, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Shekvetili, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/5
View apartments in a 5* complex with a 10-year installment plan! Magnetic sands We bring …
$76,250
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Ureki, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Ureki, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 1/4
Apartamenty na sprzedaż w hotelowym kompleksie mieszkalnym w Ureki. Ten region Gruzji znany …
$34,210
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Shekvetili, Gruzja
Mieszkanie
Shekvetili, Gruzja
Shekvetili Las to kompleks apartamentowy o dużej skali, położony na pierwszej linii Morza Cz…
$70,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Kawalerka 1 pokój w Ureki, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Ureki, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/2
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Village Ozurgeti, Gruzja
Mieszkanie 4 pokoi
Village Ozurgeti, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2
Trzyosobowy 65 m2 apartament z 2 sypialniami jest na sprzedaż w Ureki. Mieszkanie ma prąd i …
$26,400
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Shekvetili, Gruzja
Mieszkanie
Shekvetili, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Apartamenty wielopoziomowe w Shekvetili, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe
Shekvetili, Gruzja
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/9
The Shekvetili Forest~Beach Project is a new development in the Black Sea region designed fo…
$107,000
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Ozurgeti Municipality.

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Ozurgeti Municipality, Gruzja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się