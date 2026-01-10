Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Ureki
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Ureki, Gruzja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ureki, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Ureki, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/5
3-pokojowe 70 m2 mieszkanie na sprzedaż w Ureki, na Takaishvili str, wysokie I piętro, stary…
$38,000
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Ureki, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Ureki, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/4
Apartamenty na sprzedaż w hotelowym kompleksie mieszkalnym w Ureki. Ten region Gruzji znany …
$30,470
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się