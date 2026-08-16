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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Mccheta-Mtianetia, Gruzja

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hotele
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9 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 840 m² w , Gruzja
Nieruchomości komercyjne 840 m²
, Gruzja
Powierzchnia 840 m²
Na sprzedaż: tylko puladowód tożsamości: 96052
$190,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Hotel w Mccheta-Mtianetia, Gruzja
Hotel
Mccheta-Mtianetia, Gruzja
Liczba kondygnacji 2
🏨 Premia operacyjna hotel na sprzedaż w historycznym centrum Mtskheta!Szukasz stabilnej, wys…
$1,18M
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Agencja
SAMO GROUP
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Hotel 3 000 m² w Gudauri, Gruzja
Hotel 3 000 m²
Gudauri, Gruzja
Pokoje 70
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 5
Hotel operacyjny na sprzedaż w najbardziej popularnym i komfortowym ośrodku narciarskim w Gr…
$3,90M
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Exclusive Investment Opportunity! w Mtskheta — Stepantsminda — Larsi, Gruzja
Exclusive Investment Opportunity!
Mtskheta — Stepantsminda — Larsi, Gruzja
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 4
W pełni operacyjny kompleks hotelowy i restauracyjny jest na sprzedaż w Natachtari, oferując…
$1,30M
VAT
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Agencja
Aura Homes
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English, Русский
Warehouse for sale in Bulachauri, Georgia w Bulachauri, Gruzja
Warehouse for sale in Bulachauri, Georgia
Bulachauri, Gruzja
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 1
800 sq.m. warehouse space for sale in Bulachauri, ceiling height - 8 m., 110 sq.m. refrigera…
$180,000
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Hotel 1 060 m² w , Gruzja
Hotel 1 060 m²
, Gruzja
Pokoje 17
Powierzchnia 1 060 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel na sprzedaż w ośrodku narciarskim Gudauri. Hotel posiada 17 pokoi.Hotel znajduje się w…
$1,34M
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne w Mtskheta, Gruzja
Nieruchomości komercyjne
Mtskheta, Gruzja
Pokoje 16
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Jeśli masz doświadczenie w zarządzaniu (obecny) hotel, zdasz sobie sprawę, że jest to inwest…
$373,000
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Unique family wine house with cellar, hotel rooms, vineyard and own wine brand. w , Gruzja
Unique family wine house with cellar, hotel rooms, vineyard and own wine brand.
, Gruzja
Wyłączne prawo!!!! Na sprzedaż!!! Unikalny rodzinny winiarnia z piwnicą, pokoje hotelowe, wi…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 10 840 m² w Mtskheta, Gruzja
Nieruchomości komercyjne 10 840 m²
Mtskheta, Gruzja
Powierzchnia 10 840 m²
Mtskheta, Armazis Gorge (w pobliżu bazy olejowej Lukoil), strefa przemysłowa o statusie nier…
$660,000
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