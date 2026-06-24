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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Khelvachauri Municipality, Gruzja

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12 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 15/15
Przestronne studio o powierzchni remontowej 48,5 m2 jest na sprzedaż. Studio jest w doskonał…
$139,680
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 16/17
Na sprzedaż piękny 1-pokojowy apartament z projektantem powierzchni remontowej 66 m2 Apartam…
$178,200
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 4/15
Na sprzedaż luksusowy apartament 2-pokojowy z projektantem powierzchni remontowej 84,2 m2 Ap…
$136,404
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Value OneValue One
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 12/15
Na sprzedaż przytulne studio z projektantem powierzchni naprawy 46.7 m2 Studio jest w doskon…
$126,090
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 13/15
Luksusowy apartament z 2 sypialniami o powierzchni 72,8 m2 Apartament znajduje się w doskona…
$209,664
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 11/15
Luksusowe studio o powierzchni remontowej 43,6 m2 jest na sprzedaż. Studio jest w doskonałej…
$117,720
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 16/20
Franco - miasto nad morzem 🌊📍 Mahinjauri jest tylko 5 km od starego BatumiDuży kompleks mies…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 15/15
Przestronne studio o powierzchni naprawczej 60 metrów kwadratowych jest na sprzedaż. Studio …
$172,800
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Mieszkanie 2 pokoi w Makhinjauri, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Makhinjauri, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4
🏡 1 + 1 apartament na sprzedaż w domu klubowym FRIENDS HOUSE, Machinjauri - przytulne miejsc…
$64,350
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Agencja
FA real estate
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Русский
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 15/15
Na sprzedaż przytulne studio o powierzchni remontowej 48,5 m2 Studio jest w doskonałej okoli…
$139,680
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 15/15
Na sprzedaż luksusowy apartament z 2 sypialniami z designerskim obszarem naprawy 90 m2 Apart…
$259,200
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 12/15
Na sprzedaż elegancki apartament 2-pokojowy z projektantem powierzchni remontowej 72,8 m2 Ap…
$209,664
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Parametry nieruchomości w Khelvachauri Municipality, Gruzja

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