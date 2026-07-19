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Domy z tarasem na sprzedaż w Guria, Gruzja

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1 obiekt total found
Dom 7 pokojów w Grigoleti, Gruzja
Dom 7 pokojów
Grigoleti, Gruzja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 4
📍 Pierwsza linia brzegowa • Prywatne wyjście na piaszczystą plażę • Możliwość uzyskania praw…
$550,000
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Parametry nieruchomości w Guria, Gruzja

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