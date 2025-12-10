Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse z tarasem na Sprzedaż w Batumi, Gruzja

5 obiektów total found
Penthouse w Batumi, Gruzja
Penthouse
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 720 m²
Piętro 21/21
Oferujemy Państwu niepowtarzalną możliwość zakupu nieruchomości w jednej z najbardziej poszu…
$581,000
Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na żądanie
Penthouse 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na żądanie
Sky ApartmentsSky Apartments
Penthouse 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na żądanie
Penthouse 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na żądanie
Parametry nieruchomości w Batumi, Gruzja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
