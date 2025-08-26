Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Taras

Apartamenty wielopoziomowe z tarasem na sprzedaż w Batumi, Gruzja

Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 9 pokojów w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 9 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 5
Opis Na ulicy w Batumi. Zurab Gorgiladze, w samym centrum, luksusowy apartament z designers…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Batumi, Gruzja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się