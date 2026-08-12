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Mieszkania na sprzedaż w Adżara, Gruzja

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Batumi
527
Kobuleti
78
Chakvi
49
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4 531 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Premium Premium
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 17/19
❗️Pilna sprzedaż ❗️Unikalny Lot - Studio z kompleksem Premium - La Batumi Familia: Eliava 32…
$39,900
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 15/27
Na sprzedaż apartament z oddzielną sypialnią z widokiem na morze i góry. Kompleks premium zn…
$53,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 15/27
Na sprzedaż.Apartament z oddzielną sypialnią z widokiem na morze i góry. Kompleks premium zn…
$52,000
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Batumi, Gruzja
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Mieszkanie
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 68 m²
Piętro 16
68 m ² mieszkanie w Batumi, Georgia, 20 m od morza, piętro 16, w pełni umeblowane i wynajem …
$250,000
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
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Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$92,800
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
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Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$126,684
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
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Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$114,022
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
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Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$112,040
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
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Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$213,312
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
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Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$306,000
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Chakvi, Gruzja
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Mieszkanie 2 pokoi
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$195,770
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 4 pokoi w Batumi, Gruzja
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Mieszkanie 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Piętro 15/17
# Sprzedane w Batumi!Pushkina Street, 1624 + 1165 m2Piętnaste piętroNiezła renowacja.Cztery …
$358,000
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Agencja
Estate Batumi Jylia
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
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Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 20/25
Na sprzedaż przytulne studio z widokiem na morze w elitarnym kompleksie mieszkalnym NBG Pano…
$64,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
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Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 11/27
Widok na góry.Kompleks znajduje się w okolicy New Boulevard, zaledwie 5 minut spacerem od Ba…
$39,500
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Mieszkanie 4 pokoi w Batumi, Gruzja
UP UP
Mieszkanie 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 27/38
3-pokojowe mieszkanie 110 m2 w 40- piętrowym kompleksie w New Batumi. 200 metrów do morza. O…
$217,800
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Deweloper
Sunrise Development
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 30/36
Renaissance by Alliance to najnowszy, innowacyjny projekt sportowo-wellness w regionie, poło…
$281,248
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Kawalerka 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 11/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$215,558
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Kawalerka 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 11/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$111,843
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Kawalerka 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 30/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$281,248
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 16/16
Wyjaśnij prawdziwe oferty!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu p…
$121,256
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Wyjaśnij prawdziwe oferty!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu p…
$105,096
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 16/16
Wyjaśnij prawdziwe oferty!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu p…
$80,106
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
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$198,924
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2
Hipoteki dla cudzoziemców!Doskonała opcja inwestycji, osobistego zamieszkania i rekreacji na…
$26,000
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Agencja
RECOM
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$21,615
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Agencja
RECOM
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Mortgage for foreign citizens!   Excellent option for investment, personal residence and rec…
$59,000
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Agencja
RECOM
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 5
Hipoteki dla cudzoziemców!Doskonała opcja inwestycji, osobistego zamieszkania i rekreacji na…
$33,500
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Agencja
RECOM
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$29,468
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Agencja
RECOM
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 9
Hipoteki dla cudzoziemców!Doskonała opcja inwestycji, osobistego zamieszkania i rekreacji na…
$52,000
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RECOM
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Mieszkanie 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$224,000
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Typy nieruchomości w Adżara.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Adżara, Gruzja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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