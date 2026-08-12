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Kawalerki na sprzedaż w Adżara, Gruzja

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Batumi
150
Kobuleti
21
Chakvi
11
Kawalerka Usuwać
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1 219 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Premium Premium
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 17/19
❗️Pilna sprzedaż ❗️Unikalny Lot - Studio z kompleksem Premium - La Batumi Familia: Eliava 32…
$39,900
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
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Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$126,684
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
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Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$114,022
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
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Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$112,040
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
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Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 20/25
Na sprzedaż przytulne studio z widokiem na morze w elitarnym kompleksie mieszkalnym NBG Pano…
$64,000
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 30/36
Renaissance by Alliance to najnowszy, innowacyjny projekt sportowo-wellness w regionie, poło…
$281,248
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Kawalerka 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 11/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$215,558
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Kawalerka 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 11/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$111,843
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Kawalerka 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 30/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$281,248
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$21,615
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 5
Hipoteki dla cudzoziemców!Doskonała opcja inwestycji, osobistego zamieszkania i rekreacji na…
$33,500
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$65,550
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Agencja
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$90,000
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Życie nad morzem, gdzie natura spotyka komfort: Twój idealny dom w Solo ResidenceBatumi, Cha…
$29,222
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 6
Przestronne studio na sprzedaż w nowym kompleksie mieszkalnym na New Boulevard.Biały Dom jes…
$43,000
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 12
Studio apartament na sprzedaż w ORBI Beach Tower.Powierzchnia: 28 m2, 12 piętro.Apartament z…
$42,000
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 15
Apartament na sprzedaż z widokiem na morze w kompleksie Rainbow.Powierzchnia: 27.1 m2, 15 pi…
$50,000
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 3
Sale of the studio in the elite residential complex White Sales.   Square: 31 m2, 3rd fl…
$63,000
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Strefa morska jest premium kompleks mieszkalny i inwestycyjny w Batumi, 50 metrów od morza, …
$43,200
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 2/6
Citron Orange jest nowym luksusowym kompleksem mieszkalnym, który znajduje się w obszarze Ne…
$35,100
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Felicia kompleks mieszkalny jest ucieleśnieniem nowoczesnego komfortu i luksusu w jednym z n…
$30,495
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Lux Residence to nowy kompleks mieszkalny składający się z 20-piętrowego budynku położonego …
$35,000
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Życie nad morzem, gdzie natura spotyka komfort: Twój idealny dom w Solo ResidenceBatumi, Cha…
$29,222
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
GWG Batumi jest premium kompleks mieszkalny położony w Batumi, 500 metrów od morza, w obszar…
$40,965
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$21,615
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$42,560
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$22,032
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Park Tower to luksusowy wielofunkcyjny kompleks hotelowy. Park Tower - komfortowe apartament…
$48,533
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 4
Tekto Franco to nowoczesny kompleks mieszkalny z rozwiniętą infrastrukturą, oferujący komfor…
$34,138
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Do 4 lat raty.30% zaliczki.Czerwony jest kompleks mieszkalny położony 500 metrów od morza, w…
$32,300
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Parametry nieruchomości w Adżara, Gruzja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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