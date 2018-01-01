O deweloperze

Административно-деловой центр « Нурафшон деловой город » — один изУкрупнейших градострит.

Высшая цель проекта это вывести архитектуру Узбекистана на мировой уровень и подарить насежскениют. Долгий и сложный путь, полный нового опыта и выдающихся открытий, наконец привёл нас к этому. Проектов подобного масштаба ещё не было в Узбекистане. Это большой прорыв. Мы проделали огромную работу, чтобы спроектировать уникальный город в городе.

Nurafshon Business City – это самый громкий и известный проект страны. Первый в стране крупнейший административно-бизнес с площадью в 246 га. Поистине инновационный “ городе ”, где будет создано все для Вашей комфортной жизни.

Nurafshon Business City – это не просто последние инженерные ноу – хау в сфере градостроительства, этко новый, где продумано всё до мелочей – технологичный проект с эффективными небоскребами в самом центре.