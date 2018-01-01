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  3. Сконвертированная компания от юзера - 29306

Сконвертированная компания от юзера - 29306

Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, Yangiobod mahalla hududi
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Сконвертированная компания от юзера - 29306
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Company type
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2021
Языки общения
Języki komunikacji
Русский
Веб-сайт
Strona internetowa
nurafshonbc.uz
O deweloperze

Административно-деловой центр « Нурафшон деловой город » — один изУкрупнейших градострит.

 

Высшая цель проекта это вывести архитектуру Узбекистана на мировой уровень и подарить насежскениют. Долгий и сложный путь, полный нового опыта и выдающихся открытий, наконец привёл нас к этому. Проектов подобного масштаба ещё не было в Узбекистане. Это большой прорыв. Мы проделали огромную работу, чтобы спроектировать уникальный город в городе.

 

Nurafshon Business City – это самый громкий и известный проект страны. Первый в стране крупнейший административно-бизнес с площадью в 246 га. Поистине инновационный “ городе ”, где будет создано все для Вашей комфортной жизни.

 

Nurafshon Business City – это не просто последние инженерные ноу – хау в сфере градостроительства, этко новый, где продумано всё до мелочей – технологичный проект с эффективными небоскребами в самом центре.

 

Nasi agenci w Uzbekistan
Nurafshon Business City
Nurafshon Business City
34 obiekty
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UPM

Jedna z wiodących i szybko rozwijających się firm deweloperskich z 19-letnim doświadczeniem na rynku. Firma koncentruje się na tworzeniu unikalnych kompleksów mieszkaniowych, które są innowacyjne, inteligentne i wysokiej jakości. Naszym głównym celem jest nie tylko budowa wysokiej jakości i rozwój infrastruktury społecznej, ale także punktualne wprowadzanie i obsługa posprzedażna.

 

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