NEXUS Engineering and Consulting S.A.S. to kolumbijska firma specjalizująca się w strukturze, zarządzaniu, projektowaniu, promocji, sprzedaży i budowie projektów nieruchomości, z obecnością i strategiczną koncentracją w Eje Cafetero.
Powstaje z przekonania, że budynek wykracza poza struktury budowlane: tworzy wartość, dba o każdy szczegół i zmienia każdy projekt w solidną i niezawodną inwestycję. W Nexus integrujemy inżynierię, architekturę, planowanie finansowe i komercyjną wizję, oferując kompleksowe rozwiązania, które towarzyszą klientowi od początkowej idei do ostatecznej dostawy.
Nasza praca wyróżnia się rygoryzmem technicznym, przejrzystością, doskonałością we wdrażaniu i podejściem ludzkim, zrozumieniem, że każdy projekt reprezentuje marzenia, dziedzictwo i przyszłość. Dbamy o inwestorów, deweloperów i rodziny, którzy szukają bezpieczeństwa, jakości, uznania i dobrze przemyślanych doświadczeń życiowych.
W Nexus Engineering and Consulting S.A.S. realizujemy projekty z przeznaczeniem, łącząc wiedzę, innowacje i zaangażowanie w budowanie przestrzeni, które wykraczają poza czas.
1. Struktura projektu i zarządzanie nim
• Rozwój techniczny, finansowy i prawny oraz wykonalność.
• Planowanie strategiczne i harmonogramy pracy.
• Budżety, kontrola kosztów i monitorowanie wdrażania.
• Zintegrowane zarządzanie nieruchomościami i projektami budowlanymi.
2. Projektowanie architektoniczne i techniczne
• Koncepcyjny i wykonawczy projekt architektoniczny.
• Konstrukcje strukturalne, hydrauliczne, sanitarne i elektryczne.
• Badania techniczne i specjalistyczne porady.
• Pakiety projektowe dla projektów mieszkaniowych, handlowych i krajowych.
3. Budowa i budownictwo
• Budowa mieszkalnictwa miejskiego i wiejskiego.
• Budowa w trybie pod klucz lub za pełną opłatą.
• Usunięcia, wzmocnienia i dostosowania.
• Wdrożenie z wysokimi standardami jakości i kontrolą techniczną.
4. Promocja i marketing nieruchomości
• Sprzedaż własnych projektów nieruchomości i osób trzecich.
• Strategie marketingowe i projektowe.
• Akompaniament handlowy i zamknięcie sprzedaży.
• Zindywidualizowana uwaga na kupujących i inwestorów.
5. Nieruchomości i doradztwo inwestycyjne
• Analiza rynku i badania dotyczące ożywienia gospodarczego.
• Strukturyzacja projektów na rzecz inwestycji i rentowności.
• Doradztwo w zakupie, sprzedaży i rozwoju nieruchomości.
• Ocena możliwości nieruchomości.
6. Kompleksowe wsparcie klienta
• Doradztwo indywidualne w całym procesie.
• Zarządzanie procedurami technicznymi, pozwoleniami i koordynacją.
• Opieka posprzedażna i monitorowanie projektu.