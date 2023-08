Sabzavot, Uzbekistan

od € 17,908

29–66 m² 52 mieszkanie

Poddaj się: 2024

Kompleks mieszkaniowy « Podgrupa » — miniaturowy budynek mieszkalny, dom klubowy w nowoczesnym stylu, 5-piętrowy dom z cegłą elewacyjną, każdy układ jest przemyślany z drobnymi szczegółami, wygodny układ w domu, co pozwoli na kompetentną dystrybucję mebli i wyposażenia. Wewnętrzna infrastruktura połączy wygodę i komfort, dziedziniec w połączeniu z kompleksem mieszkalnym « Orzular » Rodzaje płatności: Płacąc 100% - 5% zniżki na metr kwadratowy Zaliczka 40% + 60% rata do lipca 2024 r., Bez rabatu Koszt mieszkania obejmuje: Wejść żelazne drzwi Okno podwójnie oszklone Liczniki Elektryk do mieszkania Partycje Gipsocarton Rodzaj konstrukcji: Carcasno-rigel, cegła przegrody między przedziałami cegła. mieszkania są sprzedawane bez naprawy, pudełko Wysokość sufitu 3,3 m Cegła fasadowa –, izolacja termiczna między fasadą a konstrukcją Infrastruktura: -Parking i - Wygodna lokalizacja -Plac zabaw dla dzieci Data zakończenia budowy obiektu: 3 kwartał 2024 r