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Lokale Biurowe w Split Dalmatia County, Chorwacja

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nieruchomości komercyjne
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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 110 m² w Vranjic, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 110 m²
Vranjic, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 110 m²
Solin, Mravinci na sprzedaż, powierzchni biurowej 97 m2 i miejsca parkingowego 12,5 m2 Przes…
$196,090
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Pomieszczenie biurowe 50 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 50 m²
Trogir, powierzchni biurowej 50 m2, na parterze budynku mieszkalnego. Nadaje się do różnych …
$184,555
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