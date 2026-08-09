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Restauracje na sprzedaż w Split Dalmatia County, Chorwacja

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nieruchomości komercyjne
104
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Lokale gastronomiczne Usuwać
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2 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 200 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Lokale gastronomiczne 200 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 200 m²
Trogir, Čiovo, restauracja - tawerna o powierzchni ok. 200 m2 (dwa budynki piętra ok. 100 m2…
$1,38M
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Lokale gastronomiczne 290 m² w Jelsa, Chorwacja
Lokale gastronomiczne 290 m²
Jelsa, Chorwacja
Pokoje 8
Powierzchnia 290 m²
Wyspa Hvar, lokale biznesowe - restauracja po stronie morza - Riva powierzchnia wewnętrzna 2…
$1,04M
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