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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Split Dalmatia County, Chorwacja

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Split
17
Grad Makarska
22
Grad Split
27
Grad Trogir
13
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104 obiekty total found
Hotel 288 m² w Jelsa, Chorwacja
Hotel 288 m²
Jelsa, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 288 m²
Advantable Guest House w Ivan Dolac, Hvar, z widokiem na morze!Położony w malowniczej miejsc…
$686,190
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Hotel 364 m² w Grad Omis, Chorwacja
Hotel 364 m²
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 364 m²
Trzy apartamenty dom z garażu, tarasy i fantastyczny widok na morze na Riwiera Omis - 60 met…
$857,738
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Hotel 420 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 420 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 420 m²
Piękny pensjonat w samym centrum miasta. Willa ma powierzchnię 420m2 i znajduje się na dział…
$1,46M
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TekceTekce
Hotel 494 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 494 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 494 m²
Oszałamiający hotel położony w jednym z najbardziej wysuniętych po Splicie obszarów, zaledwi…
$2,97M
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Hotel 140 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 140 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nieruchomość w pierwszym rzędzie do morza w miejscowości Zivogosce, Riwiera Makarska!Ten kom…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 399 m² w Opcina Selca, Chorwacja
Hotel 399 m²
Opcina Selca, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 399 m²
Kamienny budynek z basenem na pierwszej linii morskiej na wyspie Brac w mieście Povlja!Ciche…
$1,56M
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Hotel 450 m² w Grad Supetar, Chorwacja
Hotel 450 m²
Grad Supetar, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 450 m²
Cena spadła! Stara cena to 1 650 000 eur, nowa cena to 1 500 000 eur!Położony w samym centru…
$1,71M
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Hotel 690 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 690 m²
Grad Split, Chorwacja
Powierzchnia 690 m²
Wyjątkowa okazja inwestycyjna czeka w samym sercu Splitu - obiekt turystyczny 9 apartamentów…
$5,15M
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Hotel 330 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 330 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 330 m²
Wspaniały apartament na słonecznej południowej stronie półwyspu Čiovo w cichej zatoce Mavarš…
$1,15M
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Hotel 336 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 336 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 336 m²
Położony w samym sercu Makarskiej, w wyjątkowo późnym i rzadko dostępnym miejscu, ten nowocz…
$1,49M
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Hotel 300 m² w Split Dalmatia County, Chorwacja
Hotel 300 m²
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Zlekceważony!Stara cena to 1 700 000 eur, nowa cena to 1 250 000 eur!Wyjątkowe nieruchomości…
$1,44M
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Hotel 429 m² w Necujam, Chorwacja
Hotel 429 m²
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 15
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 429 m²
Wspaniały 3 * * * apartament na wyspie Solta zaledwie 150 metrów od morza, w zieleni!Z okien…
$1,01M
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Hotel 370 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 370 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 370 m²
Położony zaledwie 110 metrów od krystalicznie czystych wód Adriatyku, na czarującej wyspie Č…
$1,49M
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Hotel 160 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 160 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 160 m²
Cena spadła z 1 990 000 eur do 1 700 000 eur!Ten wspaniały obiekt butikowy znajduje się 400 …
Cena na zgłoszenie
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Hotel 411 m² w Strozanac Donji, Chorwacja
Hotel 411 m²
Strozanac Donji, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 411 m²
Ten luksusowy teren turystyczny nad morzem znajduje się w pierwszym rzędzie nad morzem, bezp…
$5,15M
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Hotel 292 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 292 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 292 m²
Niedawno zbudowany nowoczesny budynek z 5 apartamentami w sumie znajduje się w jednym z cich…
$923,020
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Hotel 460 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 460 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 460 m²
Cena spadła z 750 000 eur do 700 000 eur!Apart- hotel dla 6 apartamentów z basenem na półwys…
$1,21M
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Hotel 6 800 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 6 800 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 90
Liczba łazienek 90
Powierzchnia 6 800 m²
Ten premier nadmorski rozwój gościnności na bośniackim Adriatyku stanowi wyjątkową okazję in…
$20,59M
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Hotel 183 m² w Pisak, Chorwacja
Hotel 183 m²
Pisak, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Oddzielny dom na sprzeda ¿w Omiš, Pisak, oferuj ± cy oko ³ o 183 m ² powierzchni mieszkalnej…
$743,373
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Hotel w Grad Split, Chorwacja
Hotel
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 13
Liczba łazienek 13
Najlepsza oferta!!! Hotel na sprzedaż w centrum Splitu zaledwie 200 metrów od pałacu Dioklec…
$2,82M
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Hotel 170 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 170 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 170 m²
Luxury Boutique Hotel na sprzedaż w Split Stare Miasto - ekskluzywne UNESCO Nieruchomości w …
Cena na zgłoszenie
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Hotel 496 m² w Necujam, Chorwacja
Hotel 496 m²
Necujam, Chorwacja
Powierzchnia 496 m²
Unikalny 1-liniowy hotel do modernizacji na wyspie Solta!Położony w malowniczej wiosce rybac…
$2,29M
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Hotel 507 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 507 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 507 m²
Wyjątkowy obiekt turystyczny położony nad morzem na Riwierze Makarskiej, w pierwszym rzędzie…
$1,83M
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Hotel 317 m² w Grad Omis, Chorwacja
Hotel 317 m²
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 317 m²
W pełni umeblowany dom na sprzedaż w bardzo atrakcyjnej lokalizacji zaledwie 100 metrów od p…
$1,09M
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Hotel 720 m² w Opcina Podgora, Chorwacja
Hotel 720 m²
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 720 m²
Nowoczesny niedawno wybudowany dom z czterema apartamentami, basenem i siłownią znajduje się…
$957,633
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Hotel 900 m² w Bol, Chorwacja
Hotel 900 m²
Bol, Chorwacja
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 900 m²
W jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Chorwacji, w mieście Bol słynnym przez…
$2,31M
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Hotel 299 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 299 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 299 m²
Apart- dom z 5 apartamentami zaledwie 30 metrów od plaży Slatina na półwyspie Ciovo (drugi r…
$749,954
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Hotel 469 m² w Grad Supetar, Chorwacja
Hotel 469 m²
Grad Supetar, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 469 m²
Wielki obiekt turystyczny na wyspie Brac, w popularnym Supetar podłączony do kontynentu prze…
$771,964
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Hotel w Grad Split, Chorwacja
Hotel
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 14
Doskonały hotel z 4 gwiazdkami kategorii w samym centrum Splitu!Przydatne miejsce! Hotel fun…
$4,62M
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Hotel 800 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 800 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 800 m²
Wspaniały hotel przy nabrzeżu na Riwierze Makarskiej w obrębie drzew sosnowych obok plaży!W …
$3,23M
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Typy nieruchomości w Split Dalmatia County.

hotele
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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