Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Mieszkania
  4. Penthouse
  5. Ogród

Penthouse z ogrodem na Sprzedaż w Chorwacja

Opcina Okrug
12
Grad Umag
3
Penthouse Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Penthouse w Grad Trogir, Chorwacja
Penthouse
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 3/3
Luksusowy dwupoziomowy penthouse na drugim piętrze, duży taras, 2 miejsca parkingowe, wspóln…
$728,202
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nekretnine Larus
Języki komunikacji
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Penthouse w Seget Donji, Chorwacja
Penthouse
Seget Donji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Sprzedajemy apartament typu penthouse S9, znajdujący się na czwartym piętrze budynku mieszka…
$837,008
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nekretnine Larus
Języki komunikacji
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Chorwacja

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się