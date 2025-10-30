Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse z tarasem na Sprzedaż w Chorwacja

12 obiektów
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse S5 na drugim piętrze, 200 metrów od morza i plaży w mi…
$348,362
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Sprzedajemy apartament typu penthouse S8 na drugim piętrze z tarasem na dachu, Okrug Gornji,…
$382,940
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu, S7, położony 250 metrów od morza i…
$560,244
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu, S8, położony 250 metrów od morza i…
$521,872
Penthouse w Grad Trogir, Chorwacja
Penthouse
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 3/3
Luksusowy dwupoziomowy penthouse na drugim piętrze, duży taras, 2 miejsca parkingowe, wspóln…
$728,202
Penthouse w Seget Donji, Chorwacja
Penthouse
Seget Donji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Sprzedajemy apartament typu penthouse S9, znajdujący się na czwartym piętrze budynku mieszka…
$837,008
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Sprzedajemy apartament typu penthouse S6 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$582,655
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 2/2
Luksusowy apartament typu penthouse z tarasem na dachu S3 Sprzedajemy luksusowy apartamen…
$584,051
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Na sprzedaż apartament typu penthouse z tarasem na dachu na trzecim piętrze S10 w nowym budy…
$469,219
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse S6 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$440,487
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/3
Sprzedajemy apartament typu penthouse S7 z tarasem na dachu, na trzecim piętrze, w miejscowo…
$404,577
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Piętro 2
Sprzedajemy apartament typu penthouse S9 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$581,499
