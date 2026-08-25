Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Opcina Okrug
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Opcina Okrug, Chorwacja

;
Penthouse Usuwać
Wyczyść
16 obiektów total found
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Piętro 2
Sprzedajemy apartament typu penthouse S9 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$581 499
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Sprzedajemy apartament typu penthouse S6 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$582 655
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse S5 na drugim piętrze, 200 metrów od morza i plaży w mi…
$348 362
Zostaw prośbę
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sprzedajemy penthouse z tarasem na dachu S13 na trzecim piętrze w nowym projekcie w Okrug Go…
$527 270
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu S8 na trzecim piętrze nowego budynk…
$585 856
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo…
$605 472
Zostaw prośbę
TekceTekce
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sprzedajemy luksusowy apartament typu penthouse S3 na drugim piętrze z tarasem na dachu, w w…
$736 064
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse S6 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$440 487
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 2/2
Luksusowy apartament typu penthouse z tarasem na dachu S3 Sprzedajemy luksusowy apartamen…
$629 216
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/2
Sprzedajemy apartament typu penthouse S5 na drugim piętrze z tarasem na dachu, widokiem pano…
$250 806
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Sprzedajemy apartament typu penthouse S8 na drugim piętrze z tarasem na dachu, Okrug Gornji,…
$382 940
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Na sprzedaż apartament typu penthouse z tarasem na dachu na trzecim piętrze S10 w nowym budy…
$469 219
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu, S8, położony 250 metrów od morza i…
$521 872
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu, S7, położony 250 metrów od morza i…
$560 244
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/3
Sprzedajemy apartament typu penthouse S7 z tarasem na dachu, na trzecim piętrze, w miejscowo…
$404 577
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Sprzedajemy apartament typu penthouse S7 na drugim piętrze z tarasem na dachu, Okrug Gornji,…
$482 609
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Opcina Okrug, Chorwacja

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się