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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Sveta Nedelja, Chorwacja

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domy
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2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Ruzici, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Ruzici, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Istria, Święta Niedziela Luksusowa i designerska willa jednoosobowa o powierzchni brutto 315…
$1,02M
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Dom 4 pokoi w Sumber, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Sumber, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Villa in central Istria: Šumber, Sveta Nedjelja municipality Located in the picturesque town…
$1,10M
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Parametry nieruchomości w Opcina Sveta Nedelja, Chorwacja

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