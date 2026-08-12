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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Żupania krapińsko-zagorska, Chorwacja

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Grad Donja Stubica
6
Donja Stubica
4
25 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Gorkovec, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Gorkovec, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 184 m²
I28207 Gorkovec
$498,219
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zabok, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zabok, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/4
I27977 Matije Gupca
$231,395
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Dom 5 pokojów w Dubrovcan, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Dubrovcan, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
I22769 Dubrovčan
$231,177
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TekceTekce
Dom w Opcina Hum na Sutli, Chorwacja
Dom
Opcina Hum na Sutli, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
I28687 Brezno Gora 8/3, Hum na Sutli
$187,109
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Dom w Opcina Desinic, Chorwacja
Dom
Opcina Desinic, Chorwacja
Powierzchnia 100 m²
ZAGORJE; DESINIĆ, A DETACHED HOUSE FOR ACCOMMODATION OF WORKERS OR A COTTAGE WITH A GARDEN, …
$66,429
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Dom w Opcina Desinic, Chorwacja
Dom
Opcina Desinic, Chorwacja
Powierzchnia 1 m²
ZAGORJE; DESINIĆ, DOM DOKUMENTACJI PRACOWNIKÓW LUB HOLIDAY HOUSE, ATTRActiVE! Oddzielny dom …
$66,429
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Dom 6 pokojów w Grad Zabok, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Zabok, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 1
I24396 Bregovita ulica
$304,467
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Dom w Opcina Sveti Kriz Zacretje, Chorwacja
Dom
Opcina Sveti Kriz Zacretje, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 1
I27899 Pustodol Začretski 85
$83,037
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Dom 4 pokoi w Opcina Marija Bistrica, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Opcina Marija Bistrica, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
I28300 Selnica 187/1
$343,218
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Dom 7 pokojów w Pustodol, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Pustodol, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
I25242 Pustodol
$608,935
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Dom 3 pokoi w Opcina Tuhelj, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Opcina Tuhelj, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
www.biliskov.com ID: 13688 Tuhelj, Święty Krzyż Piękny dom jednoosobowy o powierzchni 92 m2 …
$182,248
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Mieszkanie 3 pokoi w Kamenjak, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Kamenjak, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
I26454 Toplička
$178,805
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Mieszkanie 3 pokoi w Kamenjak, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Kamenjak, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/2
I26455 Toplička
$178,805
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Dom 4 pokoi w Opcina Tuhelj, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Opcina Tuhelj, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
I26085 Tuheljska ulica
$105,180
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Dom 3 pokoi w Opcina Tuhelj, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Opcina Tuhelj, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
I25763 Sveti Križ
$166,073
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Dom 3 pokoi w Opcina Stubicke Toplice, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Opcina Stubicke Toplice, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 264 m²
I26571 Pila
$1,07M
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Dom 4 pokoi w Trski Vrh, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Trski Vrh, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
I27446 Radoboj
$370,896
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Dom 6 pokojów w Donja Stubica, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Donja Stubica, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 323 m²
Liczba kondygnacji 1
I25963 Marčinkovo
$852,508
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Dom 6 pokojów w Grad Oroslavje, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Oroslavje, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 279 m²
Liczba kondygnacji 1
I28321 Stubička cesta
$829,258
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Mieszkanie 3 pokoi w Donja Stubica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Donja Stubica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
I26448 Toplička
$178,805
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Dom 3 pokoi w Pustodol, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Pustodol, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
I28864 Pustodol 142
$177,145
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Dom 5 pokojów w Opcina Tuhelj, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Opcina Tuhelj, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 1
I24436 Sveti Križ
$166,073
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Dom w Opcina Sveti Kriz Zacretje, Chorwacja
Dom
Opcina Sveti Kriz Zacretje, Chorwacja
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 1
I23533 Mirkovec
$580,709
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Dom w Opcina Tuhelj, Chorwacja
Dom
Opcina Tuhelj, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
I28905 Dol Klanječki
$163,859
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Dom 4 pokoi w Opcina Krapinske Toplice, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Opcina Krapinske Toplice, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Krapinske toplice, Ribnjak str. Oddzielony dom rodzinny o powierzchni 120 m2 na działce 349 …
$86,510
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Typy nieruchomości w Żupania krapińsko-zagorska.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Żupania krapińsko-zagorska, Chorwacja

z Taras
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