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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Donja Stubica, Chorwacja

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Donja Stubica
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6 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Pustodol, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Pustodol, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
I25242 Pustodol
$608,935
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Dom 3 pokoi w Pustodol, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Pustodol, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
I28864 Pustodol 142
$177,145
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Dom 6 pokojów w Donja Stubica, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Donja Stubica, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 323 m²
Liczba kondygnacji 1
I25963 Marčinkovo
$852,508
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Kamenjak, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Kamenjak, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
I26454 Toplička
$178,805
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Mieszkanie 3 pokoi w Donja Stubica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Donja Stubica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
I26448 Toplička
$178,805
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Mieszkanie 3 pokoi w Kamenjak, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Kamenjak, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/2
I26455 Toplička
$178,805
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Typy nieruchomości w Grad Donja Stubica.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Grad Donja Stubica, Chorwacja

z Taras
Tanie
Luksusowe
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