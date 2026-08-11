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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Donja Stubica, Chorwacja

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mieszkania
3
4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Donja Stubica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Donja Stubica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
I26448 Toplička
$178,805
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Dom 6 pokojów w Donja Stubica, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Donja Stubica, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 323 m²
Liczba kondygnacji 1
I25963 Marčinkovo
$852,508
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Mieszkanie 3 pokoi w Kamenjak, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Kamenjak, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/2
I26455 Toplička
$178,805
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Mieszkanie 3 pokoi w Kamenjak, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Kamenjak, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
I26454 Toplička
$178,805
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